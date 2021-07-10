الرئيس تبون يأمر بإعادة تفعيل الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا بكل صرامة وتسريع وتيرة التلقيح

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، هذا السبت،بإعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية " ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، وزير الصحة، وزير الصناعة الصيدلانية ، وزير الاتصال ،قائد الدرك الوطني ،والمدير العام للأمن الوطني لتقييم ودراسة الحالة الوبائية.

وبعد الاستماع لعروض السادة الوزراء والمسؤولين ، تقرر إعادة تفعيل الاجراءات الوقائية المتخذة، منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة كارتداء الكمامات ووالتباعد الاجتماعي وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح، لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء ، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19،ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7% إلى 15 % خاصة في المدن الكبرى،كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

كما كلف وزيرا الداخلية الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل بأخذ إجراءات احترازية بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية، واستغلال ( المستشفى الباخرة) في المدن الساحلية في حالة الضرورة، مع التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحكم فيها إلى غاية اليوم تقتضي المزييد من اليقظة والحذر"

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية