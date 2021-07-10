الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جديدة للقوات المغربية على طول الجدار الرملي

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، خلال ال 24 ساعة الماضية هجمات مركزة ضد جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الرملي الفاصل (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 241، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوي.

وافاد البيان ان قوات الجيش الصحراوي، تمكنت خلال يوم امس الجمعة، قصف قوات الاحتلال في عدد من المواقع بمنطقة اكليبات العكاية بقطاع اوسرد ومنطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية الى جانب استهداف جحور قوات الاحتلال بمنطقة اكرارة الشديدة بقطاع الفرسية.

وتمكنت القوات الصحراوية اليوم السبت، من قصفت تخندقات قوات الإحتلال بمنطقة روس بنعميرة، قطاع الفرسية ومنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، علاوة على قصف مكثف بمنطقة الشيظمية، قطاع المحبس.

وتستمر العمليات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، منذ 13 نوفمبر الماضي إثر قرار العودة الى الكفاح المسلح، عقب خرق القوات المغربية اتفاق وقف اطلاق النار اثر عدوانها العسكري على المدنيين في الثغرة غير الشرعية بالكركرات، حيث تستهدف القوات الصحراوية يوميا تخندقات القوات المغربية التي تكبدت خسائرا فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي الفاصل (الذل والعار).