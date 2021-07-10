نهائي كأس الكاف: شبيبة القبائل تخسر أمام الرجاء البيضاوي 1-2

أخفق فريق شبيبة القبائل في الظفر بنجمته الإفريقية السابعة وسقط على وقع نتيجة 2-1 لدى مواجهته نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم السبت بملعب الصداقة "جنرال-ماتيو-كيريكو" في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويحمل فوز الرجاء البيضاوي توقيع اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة 5 وبين مالانغو في الدقيقة 14. بينما سجل زكريا بولحية في الدقيقة 46 الهدف الوحيد لصالح الشبيبة.

وبهذا يخلف الرجاء البيضاوي الفائز سابقا بكأس الكونفدرالية في مناسبتين 2003 (الصيغة القديمة) و 2018، فريق نهضة بركان المغربي كذلك، الذي فاز في 2020 على نادي بيراميدز المصري (1-0).

بالمقابل، أهدرت تشكيلة "الكناري" فرصة الظفر باللقب الرابع في كأس الكونفدرالية، وهي المتوجة بها ثلاث مرات متتالية (الصيغة القديمة): 2000،2001 و 2002.

جدير بالذكر، أن هذا النهائي، أداره الحكم فيكتور ميغال دي فريتاس غوميس من جنوب إفريقيا، بمساعدة مواطنه زاخيلي توسي وسورو فانسوان من ليزوتو، بينما سيكون الزامبي جاني سيكازوي مكلفا بتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".