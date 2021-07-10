الطارف: انتشال جثث الغرقى الــ4 المفقودين منذ الجمعة

انتشلت اليوم السبت جثث الغرقى الأربعة الذين كانوا في عداد المفقودين منذ أمس الجمعة بشاطئ مسيدة بدائرة القالة بولاية الطارف، حسب ما علم من المكلف بالاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

و أضاف الملازم أول سيف الدين مداسي أنه بمجرد نلقي البلاغ تم الشروع في الأبحاث التي تواصلت صباح اليوم السبت من طرف عناصر الحماية المدنية الذي تمكنوا في الأخير من انتشال ثلاث جثث قبل الساعة الثامنة بقليل من نهار اليوم.

و يتعلق بثلاث ضحايا يبلغون من العمر 17 سنة، حسب ما أوضحه نفس المصدر الذي أشار إلى الضحية الرابعة يبلغ من العمر 16 سنة قد انتشلت جثثه حوالي منتصف نهار اليوم.

و استنادا لذات المصدر، فإن هؤلاء الشباب القادمين من ولاية تبسة قد غامروا بالسباحة في بحر هائج، مضيفا بأن الراية الحمراء التي تشير إلى أن السباحة ممنوعة لم يكثرت لها الشبان الذين حولت جثثهم إلى المصلحة المعنية بمستشفى الطارف.

و ذكر الملازم أول سيف الدين مداسي أن ما مجموعه ثمانية أشخاص قد هلكوا غرقا أمس الجمعة بشواطئ ولاية الطارف.

و استنادا لذات المصدر، فإن ضحيتين أب و ابنه لم تحدد هويتهما بعد قد تم انتشالهما بشاطئ فرطاسة غير المحروس بالإضافة إلى شاب (19 سنة) انتشلت جثثه من شاطئ آخر غير محروس يقع بين الشط و سيدي سالم (عنابة).

كما تم انتشال خمسيني ينحدر من بلدية الدرعان و ذلك بشاطئ الرمال الذهبية بدائرة القالة.

للإشارة، فقد توجه والي الطارف حرفوش بن عرعار رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي و إطارات بمصالح الأمن إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقالة لتقديم التعازي إلى عائلات الضحايا.