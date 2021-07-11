السنة الدراسية 2021-2022: الدخول المدرسي يوم 7 سبتمبر المقبل

حددت وزارة التربية الوطنية الدخول المدرسي لحساب السنة الدراسية 2021-2022 يوم 7 سبتمبر المقبل في جميع مناطق البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد بخصوص رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2021-2022 أنه تم تحديد تاريخ الدخول المدرسي لجميع المناطق يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 صباحا بالنسبة للتلاميذ.

كما تم تحديد يوم الأحد 29 أوت 2021 صباحا لدخول الموظفين الإداريين ويوم الأربعاء أول سبتمبر 2021 صباحا لدخول الأساتذة.

من جهة أخرى، حددت الوزارة رزنامة العطل المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة، حيث تقرر أن تكون عطلة الشتاء بجميع المناطق من يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 مساء إلى يوم السبت أول جانفي 2022 مساء، بينما تكون عطلة الربيع (بجميع المناطق) من يوم الخميس 17 مارس 2022 مساء إلى يوم السبت 2 أفريل 2022 مساء.

وتم أيضا تحديد عطلة الصيف (بجميع المناطق) ابتداء من يوم الخميس 7 جويلية 2022 مساء بالنسبة للأساتذة.

وأشارت الوزارة الى أن عطلة الصيف تبدأ بالنسبة للإداريين "بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات المدرسية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي". وأضاف نفس المصدر أن العطلة الصيفية الخاصة بالإداريين تحدد حسب المناطق.

ففي المنطقتين الأولى والثانية، ابتداء من يوم الخميس 21 جويلية 2022 مساء، أما بالنسبة للمنطقة الثالثة فتكون ابتداء من يوم الخميس 14 جويلية 2022 مساء.