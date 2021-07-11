الوزير الأول يعزي أسرة الراحل المجاهد حبيب يوسفي

بعث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، برسالة تعزية ومواساة إلى أسرة المجاهد، حبيب يوسفي، الرئيس السابق للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الوزير الاول في رسالة التعزية: "بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، المجاهد والرئيس السابق للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، والذي اصطفاه الله عز وجل إلى جواره في هذه الأيام الفاضلة من ذي الحجة".

وأضاف معزيا: "إننا نفقد مجاهدا وأحد أعضاء جبهة التحرير الوطني في فرنسا، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال بسبب نشاطه النضالي. وعقب الاستقلال، تقلد عددا من المناصب في الدولة، كما يعد أحد مؤسسي أول منظمة لأرباب العمل بعد إقرار التعددية في البلاد".

واستطرد الوزير الاول مخاطبا أسرة الفقيد: "وإذ أشاطر معكم الآلام في هذا الـمصاب الجلل، فإنني أتقدم إلى ذوي الراحل ورفقائه بخالص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا المولى جل جلاله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مكانه وأن يلهم ذويه صبرا جميلا وسلوانا عظيما ، إنه ولي ذلك وعليه قدير".