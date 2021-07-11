رحيل الفنان ليزيد خوجة عن عمر ناهز 76 سنة

توفي اليوم الاحد المخرج والمنتج ومسير قاعة فيلماتك محمد زينات بديوان رياض الفتح ليزيد خوجة بفرنسا عن عمر ناهز 76 سنة حسب ما علم لدى اقربائه.

ولد الراحل بمسيلة في 1945 وكان ضمن الدفعة الاولى المتخرجة من معهد السينما بالجزائر (1964-1966) ثم واصل دراسته في فرنسا.

وبعد تجربة في الخارج عاد الى الجزائر والتحق بالجامعة وتخصص في علم الاجتماع حيث تحصل على شهادة الليسانس في 1973 من جامعة الآداب والعلوم الاجتماعية بالجزائر العاصمة.

قدم ليزيد خوجة الذي كرس حياته لتطوير السينما العديد من الافلام القصيرة وتميز مساره ايضا بالتنوع حيث اشتغل في التركيب (مونتير) في فيلم "خارجون عن القانون " لتوفيق فارس وايضا في فيلم "نهلة" لفاروق بلوفة (1978) كما انتج فيلم "اطفال الريح" لابراهيم تساكي في 1990 واخرج فيلم " المتمرد" الذي شاركه في الاخراج رشيد بن علال عن حياة الشاعر سي محند اومحند في 2006.

والى جانب كل هذا النشاط المتنوع في مجال السينما كان الراحل مسيرا لقاعة محمد زينات بديوان رياض الفتح وكانت هذه القاعة تستقطب هواة الفن السابع لمشاهدة افلام مميزة والمساهمة في النقاشات التي تلي العروض.