دورة الصعود : أول تأشيرة لقسم الأضواء في المزاد بين أمل الاربعاء وهلال شلغوم العيد

ستكون أول تأشيرة صعود للرابطة الأولى لكرة القدم في المزاد يوم الاثنين على الساعة الخامسة مساء خلال مباراة امل الاربعاء - هلال شلغوم العيد, لحساب الجولة الثانية لدورة "البلاي أوف" للرابطة الثانية التي تحتضنها العاصمة.

ورغم الفوز المسجل على مستقبل واد سلي بضربات الترجيح في اللقاء الافتتاحي لدورة الصعود الذي لا يعطيه سوى نقطتين فقط, طبقا لقانون المنافسة, فإن الأمل يخشى عدم تحقيق هدفه في حال الهزيمة أمام الهلال الذي بدوره, سيصعد مباشرة لو يفوز خلال الوقت القانوني, دون انتظار لقائه الأخير أمام بطل مجموعة الغرب.

وستلعب تشكيلة المدرب بوفنارة أوراقها الأخيرة لتحقيق الفوز ولو بضربات الترجيح, والذي يفتح لها على مصراعيها أبواب الرابطة الأولى التي غادرتها قبل سنوات.

ويبقى زملاء الحارس الممتاز شويح مصممين على إهداء أنصارهم هذا الصعود الذي طالما تمنوه, معتمدين في ذلك على الروح القتالية والجانب البدني كونهم خاضوا يوم الاربعاء الفارط مباراتهم الأولى, خلافا للهلال الذي اكتفى بمعاينة الفريقين خلال يوم راحته.

لكن, قد يكون ممثل منطقة المتيجة محروما من خدمات عدد كبير من اللاعبين بسبب إصابة العديد منهم بفيروس كورونا

وهو ما دفع برئيس النادي حميدة بوخالفة بطلب تأجيل المواجهة وهو مارفضته -حسبه- رابطة الهواة.

أما هلال شلغوم العيد, المرشح الآخر للصعود, فهو يستعد بجدية كبيرة لهذا الموعد, حيث التحق بالجزائر العاصمة منذ يوم الجمعة الفارط, من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتحضيراته قبل هذا اللقاء الهام.

وتمكن المدرب بن مسعود من الوقوف على مدى استعداد فريقه خلال مباراة ودية ضد تشكيلة الرديف, قبل السفر إلى الجزائر, مع معاينة فيديو اللقاء الأخير لأمل الاربعاء من أجل اكتشاف نقاط قوته وضعفه.

وبخصوص التعداد, فإن كل الأمور تسير على أحسن ما يرام لممثل ولاية ميلة, الذي يحلم منذ تأسيسه عام 1945 بأول صعود تاريخي الى حظيرة النخبة, حيث يكفي الهلال الفوز للالتحاق بقسم الأضواء.

واستنادا الى القانون المعمول به, ففي حال تعادل الفريقين بعد مرور ال90 دقيقة, فإنهما يلجئان الى ضربات الترجيح مباشرة للحسم في هوية الفائز, الذي ينال نقطتين فيما يحوز الخاسر على نقطة واحدة بعد التعادل المسجل خلال الوقت القانوي للقاء.

البرنامج:

-الجولة الثانية:

الإثنين 12 جويلية (سا 17)

امل الأربعاء - هلال شلغوم العيد

-الجولة الثالثة:

الأحد 18 جويلية (سا 17)

هلال شلغوم العيد - مستقبل واد سلي

-مباراة لعبت:

مستقبل واد سلي - امل الأربعاء 0-0 (فوز أمل الأربعاء بركلات الترجيح 5-3)

-الترتيب

الفرق نقاط لعب

1- أمل الأربعاء 2 1

2- مستقبل واد سلي 1 1

3- هلال شلغوم العيد - -