كورونا: قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري لفائدة 21 ألف عائلة معوزة عبر مختلف ولايات الوطن

انطلقت هذا الإثنين من قصر المعارض بالجزائر العاصمة، قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري، لإيصال مساعدات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، لفائدة أزيد من 21 ألف عائلة من ذوي الدخل المحدود عبر مختلف ولايات الوطن، حسبما كشفت عنه رئيسة الهلال ، سعيدة بن حبيلس.

وأوضحت بن حبيلس خلال إشرافها على انطلاق هذه العملية ، أن هذه القافلة "تضم وسائل تعقيم وكمامات وألبسة واقية ومعدات طبية، من بينها أجهزة قياس درجة الحرارة ستكون موجهة لفائدة أزيد من 21 ألف عائلة معوزة، على أن تتبع مستقبلا بمساعدات غذائية لهذه العائلات".

وذكرت بالمناسبة أن الهلال الأحمر الجزائري "يواصل دعم المجهود الوطني الرامي إلى الحد من انتشار جائحة كوفيد-19، من خلال تنظيمه لعمليات تضامنية مماثلة لصالح العائلات المعوزة على المستوى الوطني، سيما تلك التي تقطن مناطق الظل والمعزولة".

من جهة أخرى، كشفت بن حبيلس عن تنظيم حملة وطنية لاعادة تشجير المساحات الغابية التي تعرضت للحرائق مؤخرا بولاية خنشلة وذلك في أواخر شهر أكتوبر المقبل بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات.

ولم تفوت بن حبيلس المناسبة، لتثني مجددا على أفراد الجيش الوطني الشعبي في مرافقته للهلال الأحمر الجزائري في مجال إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالمناطق الجنوبية والنائية.