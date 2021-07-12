مفارز الجيش الوطني الشعبي تواصل تدخلها للسيطرة على حرائق الغابات بخنشلة

12/07/2021 - 16:35

واصلت مفارز الجيش الوطني الشعبي بخشلة تدخلها  للسيطرة على النيران, وهذا عن طريق فتح المسالك في المناطق الجبلية الوعرة  لتمكين وصول شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المشتعلة داخل الغابات, حسب ما أورده  الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "واصلت أمس الأحد 11 جويلية 2021 مفارز الجيش الوطني الشعبي  بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة, تدخلها للسيطرة على النيران  في الغابات وهذا عن طريق فتح المسالك في المناطق الجبلية الوعرة لتمكين وصول  شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المشتعلة داخل الغابات".

كما تمثل هذا التدخل في "إقامة عوازل ترابية باستعمال الجرافات ومختلف  الآليات لوقف زحف النيران, بالإضافة إلى مساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي في  إخماد الحرائق مع مصالح الحماية المدنية ومد يد المساعدة لسكان المداشر والقرى  المنعزلة".

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الجزائر, مجتمع

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