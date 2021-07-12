كورونا : رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا الاثنين مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، السيد قيس سعيّد، تمحورت حول الوضع الوبائي، ومستجدات الوضعية الصحية في تونس حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه "وبهذه المناسبة، عبّر السيد الرئيس عن تضامن الجزائر، شعبا، وحكومة ورئيسا، مع الشعب التونسي الشقيق في مواجهته جائحة كوفيد-19، مؤكدا إرسال الجزائر، غدا، الثلاثاء،13 جويلية 2021، مساعدة، تتمثل في 250 ألف جرعة من اللقاح، إلى جانب معدات طبية ضرورية، لمواجهة هذا الوباء، مبرزا في هذا الاتصال استعداد الجزائر الدائم للوقوف إلى جانب الشقيقة تونس، كلما اقتضت الضرورة".