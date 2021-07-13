جيش : تنفيذ عدة عمليات في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال السداسي الاول من السنة الجارية, عدة عمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وجاء في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي هذا الثلاثاء أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال السداسي الأول من سنة 2021, عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

وخلال هده الفترة, تم تحييد 19 ارهابيا (القضاء على 9, استسلام 5 وتوقيف 5 آخرين), اضافة الى توقيف 72 عنصر دعم للجماعات الارهابية, مع تدمير 41 مخبأ, 84 قنبلة تقليدية الصنع ومدفع هاون (1)".

كما نجحت مفارز الجيش, خلال مختلف العمليات التي نفذتها في نفس الفترة, في استرجاع 302 قطعة سلاح من بينها 29 كلاشنيكوف, 256 بندقية من مختلف الاصناف, 16 مسدسا آليا ومنظومة (1) صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا M2", بالإضافة الى 27 قذيفة من مختلف العيارات, 290909 طلقة بارود, 35 شريط ذخيرة و 2.8 قنطار من البارود.

وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات, تم توقيف 866 تاجر مخدرات وحجز 345.9 قنطار من الكيف المعالج, 4.917 قنطار من الكوكايين وما لا يقل عن 1098093 قرص مهلوس.

وفي نفس الاطار, تم توقيف 6198 شخص واسترجاع 2367 مطرقة ضغط, 4177 مولد كهربائي, 85 جهاز كشف عن المعادن, 659.4 طن من خليط الذهب والحجارة, 792.2 قنطار من النحاس, 4935 جهاز اتصال, 322921 وحدة من المشروبات, 642.7 طن من المواد الغذائية, 407.9 قنطار من التبغ, 555 عربة و 2384079 وحدة من الالعاب النارية.

كما تمكنت مفارز ووحدات الجيش من حجز 587560 لتر من الوقود و 48000 وحدة من مختلف المواد الصيدلانية.

من جهة أخرى, تم تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص بحوزتهم 4 ملايير و 108.5 مليون سنتيم منها 3 ملايير و 93 مليون سنتيم مزورة, حاولوا إدخالها وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.

وتم أيضا تفكيك خلية إجرامية مسلحة مكونة من منتمين للحركة الإرهابية "MAK" متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن.

أما في اطار الجهود الرامية الى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية, فقد احبطت مفارز الجيش محاولة هجرة غير شرعية ل 1712 شخص, فيما تم توقيف 2665 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.