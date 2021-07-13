الرئيس تبون يعلن عن فتح الحدود بين الجزائر والنيجر لتسهيل التبادلات التجارية

أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر بهدف تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.

وعبر الرئيس تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره النيجري محمد بازوم, عقب استقباله له بمقر رئاسة الجمهورية, عن شكره للرئيس بازوم على "الزيارة الأخوية التي يقوم بها إلى الجزائر مع وفد هام جدا, شمل كافة القطاعات".

وأوضح أن المحادثات الأولية بين الطرفين أسفرت عن "اتفاق تام" بين البلدين على كل النقاط التي طرحها الطرف النيجري والتي ترمي إلى "تعزيز التعاون في كل الميادين, على غرار الري والنفط والتبادل التجاري".

وبهذا الصدد, أعلن رئيس الجمهورية عن اتفاق الطرفين على "فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر", كما اتفقا على أن تكون هناك "سياسة واضحة" بالنسبة للنيجريين العاملين بالجزائر في مختلف القطاعات.

أما بالنسبة للتعاون الأمني, فأكد السيد تبون على وجود "اتفاق تام" بين البلدين بشأنه, مشيرا إلى الموافقة على كل المقترحات التي تقدم بها الطرف النيجري, سيما ما يتعلق بالتكوين ومجالات أخرى.

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد استقبل هذا الثلاثاء بمقر الرئاسة, رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم, الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة الى الجزائر على رأس وفد هام.

وترحم الرئيس النيجيري صبيحة اليوم بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد شرع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم مساء أمس الاثنين في زيارة عمل وصداقة الى الجزائر على رأس وفد هام.

وكان في استقبال السيد بازوم بمطار هواري بومدين الدولي كل من رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.