كورونا: 923 إصابة جديدة و 16 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 16 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 584 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة, اليوم الثلاثاء, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 147.883 حالة, بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 102.594 شخص, فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات ب3.867 حالة.

كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن الولايات التي سجلت الكثير من الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة هم الجزائر (206 حالة) و باتنة (93) وتيزي وزو (90) وسطيف (75) والبليدة (66) ووهران (63) والأغواط (50).

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.