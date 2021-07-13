كوفيد -19: الإذاعة والتلفزيون يكرمان الفريق الطبي المشرف على عملية التلقيح

قدمت الإذاعة والتلفزيون الجزائريان مثالا يحتذى به في الترويج للتلقيح ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي من خلال إطلاق عملية تلقيح بإشراف فريق طبي من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "سيدي محمد بوشنافه" ، العملية التي استكملت هذا الثلاثاء بحفل تكريمي على شرف أفراد الجيش الأبيض خصص لها ما يزيد عن الألف جرعة لفائدة عمال المؤسستين.

وتمكنت الإذاعة والتلفزيون الجزائريان من تلقيح 1031 عاملاً ، ما يعادل ثلث القوة العاملة.

وقال المدير العام للاذاعة الجزائرية محمد بغالي في هذا الصدد "نأمل من خلال تنظيم هذه العملية أن تكون مؤسستا الإذاعة والتلفزيون الجزائريتين قد شاركتا في حماية عمالهما وفي حماية المحيطين بهما والمجتمع الجزائري".

وأضاف في السياق "منذ بداية وباء Covid-19 ، ركزنا على التحسيس ضد الفيروس وحتى اليوم ، برمجت الإذاعة الجزائرية يومًا مفتوحا للدعوة إلى اليقظة و التلقيح ، معتبرا أن تنظيم حملة تلقيح داخل المؤسسة أمرا طبيعيًا ومثالا يحتذى به ".

وقد اختتمت المرحلة الأولى من عملية التلقيح بتوزيع باقات من الزهور قدمها محمد بغالي ، المدير العام للإذاعة الجزائرية وشعبان لوناكل ،المدير العام للتلفزيون لأعضاء الفريق الطبي على أمل استكمال المرحلة الثانية من العملية في ظروف مماثلة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية