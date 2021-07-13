سـت مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستعد لدخول البورصة

تستعد ست (06) مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص لولوج بورصة الجزائر قريبا بغية حشد أموال لتمويل مشاريعها الاستثمارية.

وأكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الحكيم براح، على هامش حفل اختتام الطبعة الثالثة لمسابقة تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية "Algeria startup Chalenge" أن 06 مؤسسات بصدد التحضير لولوج بورصة الجزائر في اطار إعلان للادخار الوطني سيسمح بتمويل مشاريعها الاستثمارية.

وأضاف في السياق ذاته قائلا "حين يسمح السياق العام، لا سيما بعد تجاوز الجائحة، سوف نقوم بادخال المؤسسات المعنية التي انهت تقريبا اجراءات الانضمام في سوق البورصة".

وستسمح المبالغ المقترحة من طرف هذه المؤسسات القيام بعمل "بيداغوجي" من خلال اشراك الأسر في مكافحة السوق الموازية.

وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فإن "إجراء ولوج المؤسسات الجزائرية في بورصة الجزائر عرف تاخرا كبيرا بسبب تداعيات الجائحة"، مضيفا أن "الشركات التي واجهت صعوبات جمة منذ سنة ونصف منعتها من عقد اجتماعات وندوات بسبب الاجراءات الصحية التي اقرتها السلطات".

كما أعرب براح عن أمله في "تحسن الوضع الصحي مع سبتمبر القادم لإعادة اطلاق المشاريع".

وأعلن بالمناسبة عن إطلاق مخبر المالية "فين لاب" الذي سيدخل حيز الخدمة رسميا خلال الأيام المقبلة وهذا بغية "خلق مناخ مناسب لإقتصاد المعرفة"، مشيرا إلى ان الأمر يتعلق بـ"مسرع" استحدثته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبعض شركات التأمين العمومية، وسيكون تحت وصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وسيتم توسيع هذا المخبر على المتعاملين الإقتصاديين الخواص من اجل استحداث كل التطبيقات والتكنولوجيات المتعلقة بالمالية، حسب ما ذكر براح، مؤكدا ان قطاع المالية و واحد من "الصناعات الأكثر تطورا والتي تستوجب عملا دائما مع حاملي المشاريع الشباب ".

وتعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها شريكا لبرنامج "تحدي المؤسسات الناشئة الجزائرية" وهي مسابقة مخصصة للمقاولاتية المبتكرة في الجزائر حيث استقبلت ما يزيد عن 950 مشروع منذ انطلاقها في 2018.