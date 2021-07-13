قبول مشروع فيلم عن حياة سي محمد بوقرة و طلب التدقيق في سيناريوهات أخرى

أكد محمد ياحي مدير التراث الثقافي و التاريخي بوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، الثلاثاء في ندوة صحفية، ان لجنة القراءة للأعمال السينمائية والسمعي البصري المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة نوفمبر قد وافقت لحد الان على مشروع فيلم يتناول حياة و كفاح الشهيد العقيد سي امحمد بوقرة الذي ينتظر أن ينطلق تصويره في سبتمبر المقبل.

واعلن المتحدث خلال هذا اللقاء الذي جرى بالمركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 انه سيتم لاول مرة تخصيص مدقق تاريخي لحضور كل مراحل انجاز الفيلم.

وذكر من جهة اخرى ان هذه اللجنة التي نصبت في جويلية 2020 قد أعلنت عن مسابقة اختيار و تمويل مشاريع افلام تتحدث عن الثورة التحريرية و مسارات ابطالها بهدف تبليغ رسالة نوفمبر و حفظ ذكراتنا و تاريخنا، وقد نشر الاعلان على موقع الوزارة و عبر صفحات الصحافة الوطنية.

وكانت اللجنة قد تلقت في المسابقة الاولى 4 مشاريع و تتوفر فيه الشروط التي حددتها لجنة القراءة في مشروع واحد فقط كما اوضح السيد ياحي مشيرا إلى ان الاعمال التي تلقتها اللجنة كانت في العموم عبارة عن سينوبسيس (نبذة عن العمل) و ليست سيناريوها بحواراتها و تفاصيلها، كما ان هذه المشاريع لا ترق للمستوى المطلوب في النص التاريخي.

وامام هذا النقص في العدد و في نوعية الاعمال المقدمة ارتأت اللجنة الاعلان عن مسابقة جديدة و أعيدت السيناريوهات لاصحابها لاعادة النظر في بعض المسائل التقنية و التدقيق في بعض المسائل التاريخية و الدينية و الاخلاقية.

وابرز من جهته مدير المركز ان دراسة هذه المشاريع تمت بشفافية و اخفيت اسماء اصحاب المشاريع مع احترام المقاييس و حرص أعضاءها على احترام دفتر الالشروط.

وكانت لجنة القراءة قد فرضت مجموعة من الشروط على المشاريع المرشحة من ضمنها اعطاء صورة كاملة عن حياة الشهيد في مختلف المراحل و ايضا التاكيد على اصالة النص و بنيته و تسلسل الاحداث إلى جانب عوامل تقنية و احترافية و ايضا تقديم المراجع و المصادر التي اعتمدت في الكتابة.

وتضم هذه اللجنة ممثلي عدة قطاعات منها الدفاع الوطني و الثقافة و المالية و التكوين المهني و ايضا ممثل عن مؤسسة التلفزيون الوطني إلى جانب جامعين مختصين في التاريخ.