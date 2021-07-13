محمد فليسي وامال مليح يحملان راية الوفد الجزائري في افتتاح دورة طوكيو

سيحمل الملاكم محمد فليسي و السباحة امال مليح ، راية الوفد الجزائري خلال مراسم افتتاح الألعاب الاولمبية بطوكيو- 2022 ( 23 جويلية- 8 أوت)، حسبما علم الثلاثاء من اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

وللمرة الأولى في تاريخ الاولمبياد ، سيحمل رياضيان ، رجل وامرأة ، الراية التي تمثل الوفد الجزائري في حفل الافتتاح وهذا بعدما سمحت اللجنة الدولية الاولمبية بذلك لكل الدول المشاركة.

واشار نائب رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ، ياسين لوعيل ، ان الرباع ولدي بيداني والعداءة لبنى بن حاجة، سيستلمان بدورهما المشعل، خلال مراسم حفل اختتام اولمبياد طوكيو.

ويشارك فليسي (31 سنة) للمرة الثالثة في الاولمبياد ، بعد موعد ريو دي جانيرو 2016 ولندن 2012 ، بينما مليح ( 27 سنة) تشارك للمرة الاولى في الألعاب الاولمبية.

يذكر ان المصارعة صونيا عسلة هي التي كانت حاملة الراية الوطنية خلال دورة الألعاب الاولمبية 2016 بريو دي جانيرو.

للتذكير تأهل 44 رياضيا جزائريا في 14 اختصاص لتمثيل الجزائر في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ويتعلق الأمر بألعاب القوى (8 رياضيين) و الملاكمة (8) والمصارعة (8) و المبارزة بالسيف (4) والسباحة (3) و التجديف (2) و سباق الدراجات (2) و الجيدو (2) و الشراع (2) و الزوارق (1) ورفع الاثقال (1) و الكاراتي (1) وتنس الطاولة (1) و الرماية الرياضية (1).