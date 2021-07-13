جيش التحرير الصحراوي يقصف مواقع لقوات الاحتلال المغربي

جددت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفها لمواقع قوات الاحتلال المغربي، بقطاعات الكلتة، حوزة، الفرسية والمحبس، حسبما أفاد به البيان العسكري رقم 244 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ووفقا للبيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - فقد استهدفت وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي أمس الاثنين، بقصفها جحور قوات الاحتلال في شمال منطقة أبرومة بقطاع حوزة، كما قصفت مفارز أخرى منطقة الدويك بقطاع الكلتة.

كما ركزت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفها اليوم الثلاثاء، على منطقتي أكرارة الفرسيك وأودي أم أركبة بقطاع المحبس، ومنطقة أكرارة لحبيب بقطاع الفرسية، وكذا منطقتي أبرومة وأنقاب العبد بقطاع حوزة، وفقا لذات البيان.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار).