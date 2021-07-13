تحدي الشركات الناشئة الجزائرية: انتقاء ثلاثة مشاريع مبتكرة في مجال المالية

تم انتقاء ثلاثة مشاريع مبتكرة في مجال تكنولوجيات المالية من إنجاز مؤسسات ناشئة، وذلك في إطار الطبعة الثالثة لبرنامج تحدي الشركات الناشئة الجزائرية.

وتم الكشف عن أسماء المشاريع الثلاثة الفائزة أثناء حفل اختتام نظم هذا الثلاثاء بحضور رؤساء مؤسسات عمومية وشركات تأمين ومؤسسات بنكية وكذا مسؤولي مؤسسات اقتصادية.

وبمناسبة جلسة التقديم والسماع، قامت لجنة التحكيم التي ترأسها عبد الحكيم براح، رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، بانتقاء ثلاثة مشاريع مبتكرة في ثلاثة مواضيع مختلفة ذات صلة بعالم المالية.

ويتعلق الأمر بموضوع "أنسورتاك" (Insurtech) الذي بشأنه تمحور خيار لجنة التحكيم حول حل "أمنتاك" (Amentech) الذي يقترح للمؤمنين خدمة التخلي عن المعاملات الورقية في شباك التأمين على الحوادث ويسمح لمكتتبي التأمين على المركبات بإنجاز معايناتهم عبر الانترنت مباشرة بعد الحادث مع إرفاق الصور والشهادات.

بخصوص موضوع "فينتاك" (Fintech)، فهو يتعلق بحل "غلوبال كاش مانجمنت" (جي.سي.أم) الذي نال استحسان لجنة الانتقاء، وهو عبارة عن تطبيق يقدم للتجار قروضا مصغرة من خلال عقود بيع بالتقسيط للمشترين الموظفين والمحددة هويتهم والمقبولين عبر جي.سي.أم.

أما موضوع "ريغتاك" (Regtech) الذي يمثل الفاعلين في التنظيم المالي، اختارت لجنة التحكيم حل "مستشاري"، وهي عبارة عن منصة متخصصة في الخدمات القانونية التي تسمح بتسيير ومتابعة مكاتب الأساتذة المحامين والمحضرين القضائيين والموثقين.

ومنذ اطلاقها في مارس الأخير، شهدت هاته المنافسة التسجيل الأولي ل55 مشروع، من بينهم 27 شركة ناشئة متخصصة في مجال المالية (فينتاك)، 13 في ميدان التأمينات (انشيورتيك) و 14 شركة ناشئة تشمل رقمنة النشاطات التنظيمية والمطابقة (ريقتيك و تسيير المخاطر).

وتتألف لجنة التحكيم من خبراء في هاته المجالات و الذين اختاروا، في البداية، 24 شركة ناشئة. هاته الأخيرة اجتازت مرحلة ثانية من الانتقاء، من خلال استفادتها من برنامج مرافقة مدته 3 أسابيع أضفى إلى انتخاب 9 نهائيين ( ثلاث شركات ناشئة في كل ميدان).

ولدى تدخله في ختام حفل الاختتام هذا، أبرز رئيس كوسوب، ابراح أن " هاته المشاريع المنتقاة سترافق من طرف المؤسسات العمومية لأجل ايجاد تمويلات لها لتحقيق هاته الحلول و إدماجها".

وتهدف هته المسابقة التي وضعت تحت رعاية الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المنظمة مناصفة من قبل "Leancubator" و هي مؤسسة متخصصة في تصميم برامج الاحتضان و الكوسوب، إلى ضم فاعلي النظام البيئي للمقاولاتية الابتكارية في الجزائر ودفع الشركات الناشئة التي تستعمل النماذج العملية و التكنولوجية أو الاقتصادية الابتكارية التي ترمي إلى معالجة الاشكاليات البارزة للمالية.

ويمكن أيضا هدف هاته المنافسة، حسب المبادرين بها، في إبراز" الأبطال المستقبليين الذي يجمعون بين الثقة و الابتكار" وكذا في تعزيز تموقع الجزائر في مجالات ابداع المحتوى".