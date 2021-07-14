ترحيب بقرار إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر

لقي قرار رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون بإعادة فتح الحدود مع دولة النيجر ترحيب المتعاملين الإقتصاديين والخبراء، معتبرين القرار خطوة نحو تعزيز تواجد الجزائر في السوق الأفريقية.

و حسب الخبير الإقتصادي، عبدالقادر بريش، فإن هذا القرار سيمكن الجزائر من تمتين علاقاتها التجارية مع النيجر وتمكين المتعاملين الأقتصاديين من دخول السوق النيجرية بقوة ومنها إلى السوق الأفريقية التي تعد سوقا واعدة.

أما أستاذ العلوم السياسية، مصباح مناس، فيرى أن التنسيق الأمني مع النيجر يأتي في إطار جهود الجزائر لضبط إيقاع الأمن في حدودنا الجنوبية حيث تشهد منطقة الساحل نشاطا كبيرا للجماعات المسلحة والجريمة المنظمة.

أضاف أن المؤكد أن التنسيق العالي المستوى بين الجزائر والنيجر ستكون له نتائج مثمرة لضبط الظاهرة".

المصدر: القناة الإذاعية الأولى