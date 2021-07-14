رئيس الجمهورية يقر تدابير رأفة تكميلية

قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اتخاذ تدابير رأفة تكميلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب, حسب ما أفاد به هذا الأربعاء بيان لوزارة العدل.

وجاء في البيان: "تعلن وزارة العدل أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قرر تدابير رأفة تكميلية بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب, إضافة إلى تلك المعلن عنها يوم 4 يوليو 2021".

وسيتم الاعلان عن محتوى هذه التدابير "خلال الساعات المقبلة", يضيف نفس المصدر.

للتذكير, كان رئيس الجمهورية قد أوصى في 4 يوليو الماضي بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر, وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وفي هذا الإطار, شرعت الجهات القضائية المختصة ابتداء من ذلك التاريخ في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصا والعملية مستمرة بالنسبة لغيرهم.