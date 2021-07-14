الريغبي- تصيفيات كأس الأمم الأفريقية 2021: الفريق الوطني ينهزم أمام نظيره الغاني(20-22)

انهزم المنتخب الجزائري للريغبي أمام نظيره الغاني بنتيجة 22 إلى 20 ، في مباراة تأهيلية لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم 2021 ، التي جرت فصولها هذا الأربعاء بكمبالا الأوغندية.

ورغم أن ألامور بدأت بشكل جيد للغاية بالنسبة لعناصر الفريق الوطني الذي تمكن من التقدم حتى 20-3 ، إلا أنه انهار في الدقائق العشر الأخيرة.

وتلقى المنتخب الجزائري ، الذي خسر الكرة لمدة 10 دقائق بعد حصوله على بطاقة صفراء ، ركلة جزاء ثم محاولة أخرى في الثواني الأخيرة ليفوز الفريق الغاني.

ويلعب المنتخب الجزائري مباراته الثانية الأحد المقبل ضد أوغندا الفائزة على نطاق واسع في مباراتها الأولى ضد غانا السبت الماضي 53-12.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة الريغبي العالمية تخلت في نهاية عام 2019 عن الصيغة القديمة لكأس الأمم الأفريقية ، والتي كانت تتكون سابقاً من ثلاثة مستويات (الكأس البرونزية ، والكأس الفضية ، والكأس الذهبية) قبل أن تتبنى في عام 2020 صيغة جديدة تشارك فيها. 16 دولة.

فاز المنتخب الجزائري بالكأس البرونزية عام 2017 ، ثم الكأس الفضية عام 2018.

وكان من المقرر أن تشارك في الكأس الذهبية في عام 2019 (المسابقة القارية الأكثر شهرة) ، لكن الهيئة الأفريقية قررت تغيير صيغة المسابقة.

وتهدف الجزائر إلى التأهل إلى مونديال 2023 من خلال كأس إفريقيا للأمم التي يجب أن تفوز بها للوصول إلى المونديال الذي سيقام في فرنسا ، حيث ستلعب في المجموعة (أ) إلى جانب البلد المضيف ، من نيوزيلندا ، وإيطاليا وممثل القارة الأمريكية.