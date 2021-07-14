كورونا: 914 إصابة جديدة, 598 حالة شفاء و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 598 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة, هذا الأربعاء, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 148.797 حالة, بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 103.192 شخص, فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات بـ 3.882 حالة.

كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 51 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.