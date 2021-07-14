الرئيس تبون يقر إجراءات عفو وتدابير رأفة تكميلية لفائدة 101 محبوس

﻿اتخذ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إجراءات عفو لفائدة 30 محبوسا محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، وقرر تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عطفا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس الثلاثاء، اتخذ السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 04 من ذي الحجة 1442 هــ الموافق لـ 14 جويلية 2021، إجراءات عفو لفائدة ثلاثين (30) محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال".

كما قرر السيد رئيس الجمهورية من جهة أخرى "تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين (71) آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال.

وسيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم".

للعلم، "اتخذت هذه التدابير لاستكمال تلك المقررة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو2021".

للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد أوصى في 4 يوليو الماضي بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.