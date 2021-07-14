الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع قوات الاحتلال المغربي

ركز مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتهم على جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس، حوزة وامكالا، حسب البيان العسكري رقم 245 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - ركزت وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي قصفها على جنود الاحتلال بمنطقتي أكويرة ولد بلال ولعكد بقطاع المحبس.

فيما استهدفت مفارز اخرى جنود الاحتلال بمنطقتي أمكلي الرحى وأمكلي الملوصي بقطاع امكالا .

وأضاف البيان أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت قصفها على جنود الاحتلال بمنطقة أنقاب العبد بقطاع حوزة.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار).