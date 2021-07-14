﻿ المجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي و البيئي يدرس امكانيات تصنيع سيارة كهربائية جزائرية

اشار رئيس المجلس الوطني الإقتصادي، الإجتماعي و البيئي، رضا تير، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئته تعكف على دراسة امكانية تصنيع السيارة الكهربائية الجزائرية، معتبرا ان الجزائر تمتلك كل الوسائل لتحقيق هذا النوع من المشاريع ذات البعد البيئي.

و ذكر السيد تير خلال لقاء صحفي على هامش لقاء متبوع بنقاش حول السياسات البيئية نظم بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان ان المجلس الذي يتراسه "يدرس فكرة تصنيع السيارة الكهربائية الجزائرية".

و حسب ذات المسؤول فإن "الجزائر تملك كفاءات ذائعة الصيت في مختلف التخصصات التي من شانها تطوير مشروع كهذا اضافة الى الموارد الطبيعة اللازمة لتحقيقه على غرار الحديد و الصلب، مشيرا في هذا السياق أن "لا شيء يمنع الجزائر من السعي لانجاح هذا المشروع الطموح".

و اوضح السيد تير ان المجلس الوطني الإقتصادي، الإجتماعي و البيئي "يرحب بكل المبادرات و يشجع القدرات الوطنية لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة" داعيا اياها "للتفكير في مشاريع اخرى عدا تصنيع السيارات الكهربائية على غرار الصناعة الصيدلانية".

كما ركز السيد تير على ضرورة تطوير الموارد البشرية الجزائرية في مجال الابتكار و التثمين بهدف بناء سياسة صناعية حقيقية تاخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية".