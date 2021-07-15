مؤسسة النقل البري للمسافرين تجند عمالها وتعزز حظيرتها بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت شركة سوغرال SOGRAL لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين عن مضاعفة نشاطها خلال أيام عيد الأضحى بفتح شبابيك إضافية للاستجابة للطلب على النقل خلال هذه المناسبة،من خلال تجنيد كافة عمالها وكذا تدعيم حضيرة الحافلات العاملة أيام العيد .

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة سوغرال تازرات فارس للقناة الإذاعية الأولى أن الشركة قامت بمناسبة عيد الأضحى بتدعيم الفرق العاملة في كل المحطات وليس على مستوى المحطة الرئيسية " حيث تم إلغاء العطل في هاته الفترة من أجل استغلال كل الموارد البشرية المتوفرة وكذا فتح شبابيك إضافية ، أما بالنسبة للحافلات فهناك مخطط وطني وضع بالتنسيق مع مديريات النقل من اجل الاستجابة لأي ضغوط ممكنة، ففضلا عن الـ 850 حافلة المبرمجة في محطة خروبة بالعاصمة فبمفدورنا تسخير 1100 حافلة بإضافة قرابة 300 حافلة ".

هذا واستحدثت شركة سوغرال خدمة الحجز الرقمي و اقتناء التذاكر من عدة نقاط خارج المحطات عبر شبابيك رقمية موزعة في أماكن عديدة وهي الخدمة التي تمكن الزبائن من دفع مستحقات النقل عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني .

كما تم استحداث تطبيق رقمي يتيح للمسافرين الاطلاع على برنامج الرحلات الخاصة بالنقل البري التي تقدمها الشركة ، وقال تازرارت فارس في الخصوص" ان الخدمة متوفرة على الهواتف الذكية وكذا الموقع الالكتروني للمؤسسة حيث يستطيع المواطن التعرف على عدد الرحلات، و عدد المقاعد المتبقية قبل الانطلاق وهذا ما سيجنب المواطنين التنقل لساعات قبل انطلاق رحلاتهم".

وعن الشبابيك التجارية الموزعة خارج المحطات فقد تم اختيار محطة الجزائر كنموذج أولي من اجل إطلاق خدمة التوزيع الآلي للتذاكر، وستدخل حيز الخدمة الشهر المقبل وهي التقنية التي ستساهم في ترسيخ التباعد الذي يعتبر احد اهم تدابير الوقاية في زمن الوباء ، كما تعتزم الشركة مستقبلا تقديم خدمة دفع التذاكر عن طريق الانترنت تفاديا للتعاملات المباشرة في هاته الفترة .

من جانب آخر بادرت شركة سوغرال بمسح ديون المحلات التجارية المتواجدة داخل محطات النقل البري للمسافرين التابعة لها تضامنا مع أصحابها بعد تضرر نشاطهم بسبب وباء كورونا .