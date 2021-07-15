كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم : الكاف يفتح تحقيقا في أحداث المباراة النهائية

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحقيقا حول أحداث المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية التي أقيمت بين شبيبة القبائل و الرجاء البيضاوي السبت الفارط بكوتونو (البنين), حسب ما جاء عن الهيئة مساء الأربعاء.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم, فإن بعض المشجعين المتواجدين بالمدرجات اقتحموا الملعب بعد صافرة النهاية, ما أثر على مراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة إلى فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وشدد الكاف على أنه "يدين هذا السلوك غير المقبول الذي يضر بالمسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي", ولذلك قرر التحقيق في الواقعة من أجل تحديد السبب الجذري والأشخاص المسؤولين عن ذلك وتطبيق العقوبات المحتملة, بهدف منع حدوث مثل هذه الأفعال في المستقبل.

وكان الرجاء قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بفضل هدفين مبكرين في فوزه (2-1) على شبيبة القبائل.

وعادل الرجاء بهذا التتويج فريقي النجم الساحلي التونسي و تي بي مازيمبي الكونغولي, ليبقى الثلاثي على بعد لقب واحد خلف المتربع على عرش المتوجين في البطولة, النادي الصفاقسي التونسي.