قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 33 طالبا فلسطينيا من جامعة بيرزيت

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس ، اعتقال جيش الاحتلال الاسرائيلي 33 طالبا من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية.

وقال نادي الاسير ، وهو (مؤسسة غير حكومية تعني بقضايا المعتقلين) في بيان " إن قوات من الجيش الإسرائيلي احتجزت الليلة الماضية حافلة تقل طلبة من جامعة بيرزيت على مدخل بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله بعد قيامهم بزيارة تضامنية لعائلة الأسير منتصر شلبي واعتقلت 33 طالبا وأخلت سبيل الباقي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأسبوع الماضي منزل عائلة منتصر شلبي (44 عاما) وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بعد اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلي في مايو الماضي.

واعتبر نادي الأسير في بيانه استهداف الجيش الإسرائيلي للطلبة الفلسطينيين محاولة " لتقويض الدور الذي يقومون بهي وحقهم في المشاركة والتعبير عن قضاياهم العادلة".

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال "صعدت" خلال السنوات الماضية من استهداف طلبة بيرزيت واعتقال العشرات منهم لافتا إلى أن "عمليات الاعتقال الممنهجة للطلبة ساهمت في عرقلة سير العملية التعليمية للمئات منهم وانتهاك حقهم في التعليم".

من جهتها قالت جامعة بيرزيت إنها "تتابع بقلق" احتجاز طلبة الجامعة على مدخل بلدة "ترمسعيا".

واعتبرت الجامعة في بياني أن الاعتقال يأتي ضمن "السياسات المنتهجة من قبل الاحتلال وانتهاك لكافة القوانين والاعراف والمعايير الدولية التي تضمن حق الطلبة في الحركة وتصون كرامتهم وحريتهم".

ودعا بيان الجامعة ، المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري" لإطلاق سراح الطلبة.