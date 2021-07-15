عرقاب : لابد من تجسيد المشاريع المنجمية وعلى رأسها مشروع غار جبيلات في أقرب الآجال

شدد وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب ، اليوم الخميس، على ضرورة وضع برنامج وخطة عمل لتجسيد مختلف المشاريع المنجمية ، في أقرب الآجال ، على رأسها مشروع غار جبيلات ، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح البيان أن السيد عرقاب اجتمع، بمقر الوزارة، مع اطارات قطاع المناجم، بحضور المدير العام للمناجم، الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، و كذا رئيس مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب.

و تم خلال هذا الإجتماع، حسب الوزارة، التطرق الى "العديد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الهيكلية المبرمجة لتجسيد المشاريع المنجمية الكبرى التي تعتبر انشغال وطني وخيار استراتيجي نظرا لما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية ومن موارد معدنية معتبرة وفقا لرؤية ديناميكية تدمج جميع المكونات المختلفة من بحث واستكشاف إضافة إلى الاستغلال والتثمين بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير حاجيات الوطن من المواد الأولية وتصدير الفائض وكذا خلق فرص للعمل".

و في هذا الصدد، أكد السيد عرقاب على "ضرورة وضع برنامج وخطة عمل لتجسيد في أقرب الآجال مختلف المشاريع المنجمية وعلى رأسها مشروع غار جبيلات، مشاريع الفوسفاط، الرصاص والزنك و الباريت و كذا مشاريع مناجم المنغنيز".

كما تلقى الوزير عرض حول مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بصفة عامة وعملية توسعة هذا المشروع، حسب البيان.