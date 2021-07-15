﻿ الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد مواقع قوات الاحتلال المغربية بقطاعي المحبس والفرسية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس والفرسية، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 246 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت أمس الأربعاء، قصفها على تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة روس بنعميرة، فيما شددت مفارز أخرى هجماتها على منطقتي فدرة لبير والفيعيين بقطاع الفرسية.

وأضاف ذات البيان، أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي شددت قصفها اليوم الخميس، على جنود الاحتلال بمنطقتي اكرارة لحبيب وأكرارة الشديدة بقطاع الفرسية، فيما استهدفت مفارز أخرى جنود الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .