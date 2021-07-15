تنصيب محمد كرسي في مهامه الجديدة كمدير عام ليومية المجاهد

تم اليوم الخميس تنصيب السيد محمد كرسي في مهامه الجديدة، كمدير عام ليومية المجاهد، خلفا للسيد العربي تيميزار الذي شغل المنصب منذ نوفمبر 2019، حسبما علم من هذه الصحيفة.

وقد بدأ السيد كرسي مساره المهني في سنة 1986، كمحرر صحفي ثم كصحفي مختص ابتداء من سنة 1988.

و في مطلع التسعينات اصبح مراسلا كبيرا و رئيس قسم، قبل ان يرقى الى صف كاتب عمود وافتتاحية في سنة 2012، و من 2015 الى 2018 تولى السيد كرسي منصب مدير تحرير المجاهد.

كما ان المدير العام الجديد ليومية المجاهد، المولود في 14 يوليو 1957، معروف في الوسط الجامعي بصفته استاذا مساعدا على مستوى ثلاث جامعات من البلاد وهي وهران ومستغانم وسيدي بلعباس.

و بعد استلامه لمهامه الجديدة، صرح السيد كرسي ان مهمته على راس يومية المجاهد تتمثل في جعل هذه الصحيفة "يومية مرجعية"، مؤكدا بشكل خاص على "نوعية المعلومة".

كما اشار قائلا "امنيتي الكبيرة هي ان تكون لوسائل الاعلام عموما بكل القطاعات، رؤية عما هي الجزائر وماذا تريد ان تكون".