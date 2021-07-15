سكنات الترقوي العمومي : افتتاح الاكتتاب بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 جويلية

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الخميس، عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" و مدينة "الرحمانية"، ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو المقبل.

و اوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انها تدعو "كافة المواطنين، عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي L.P.P بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر بكل من المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" و مدينة "الرحمانية"، الى الإطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz ، و هذا ابتداء من تاريخ يوم الأحد 25 جويلية 2021".

كما بين، ذات المصدر، ان المواقع السكنية المعنية بهذه العملية في المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" هي : 2.058 مسكن ترقوي عمومي Q12، 1.200 مسكن ترقوي عمومي Q12 و 1.000 مسكن ترقوي عمومي Q19.

اما المواقع السكنية بمدينة "الرحمانية" فهي : 1.021 مسكن ترقوي عمومي Q18، 108 مسكن ترقوي عمومي Q18 و 1.200 مسكن ترقوي عمومي Q24.

و لمزيد من المعلومات، دعت المؤسسة، في ختام بيانها، المهتمين للتقرب من مصالحها التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر غرب " أولاد فايت " (الجزائر العاصمة).