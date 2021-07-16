الدكتور نور الدين اسماعيل للإذاعة:تجنب الزيارات العائلية أيام عيد الأضحى لتفادي انتشار وباء كورونا

دعت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية و التقليل مع تجنب الزيارات العائلية أيام العيد الأضحى، لتفادي انتقال العدوى مع اقتراح تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد السنة الماضية بداية من الأسبوع المقبل.

وشدد عضو اللجنة العلمية الدكتور نور الدين اسماعيل في اتصال للقناة الإذاعية الأولى ، هذا الجمعة، على أهمية احترام الإجراءات الوقائية بكل صرامة ووعي، خاصة في الوقت الراهن حيث تشهد الجزائر ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا والذي تجاوز عتبة الألف.

كما ركز نور الدين اسماعيل على ضرورة المعايدة عن بعد أيام العيد الاضحى ، بدل الاتصال الجسدي المباشر والاكتفاء بالهاتف أو ما اصطلح عليه مؤخرا بالمعايدة الالكترونية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية