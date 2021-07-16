كورونا: افتتاح مركز للتلقيح بالمحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة

بادرت المصالح الصحية للجزائر العاصمة إلى فتح مركز للتلقيح ضد كوفيد19 بالمحطة البرية لنقل المسافرين الخروبة .

وتندرج هذه المبادرة في اطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا عبر العديد من المراكز والفضاءات العمومية المجهزة خصيصا من قبل السلطات العمومية وذلك بهدف الحد من انتشاره .

وسعيا لإعطاء زخما لهذه العملية ، بادرت المصالح الصحية للجزائر العاصمة إلى فتح مركز للتلقيح بالمحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة .

وقد استحسن المسافرون هذه الخطوة التي تأتي في وقت تشهد المحطة إقبالا كبيرا للمسافربن المتوجهين الى مختلف الولابات استعدادا لقضاء عطلة العيد والتي تتزامن هذه السنة مع بداية العطل الصيفية.

وقد لاحظ موفد القناة الأولى للإذاعة الجزائرية خلال جولة قادته إلى مختلف أروقة المحطة التزام المسافرين وأصحاب الحافلات بالبروتوكول الصحي مما يعكس تزايدا للوعي لدى المواطنين بخطورة هذا الوباء على الصحة العمومية.

وقد حرص أحد المسافرين إلى مدينة تمنراست على توجيه نداء للمواطنين من أجل الالتزام بالتدابير الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات، مشيدا في نفس الوقت بعمليات التعقيم التي تمت على مستوى الحافلات .

وبدوره رحب مواطن آخر بفتح مركز للتطعيم بمحطة الخروبة للمسافرين واعتبر أن عملية التطعيم الجارية حاليا بأنها صارت ضرورة مضيفا بأنه يتعين على الجميع الانخراط فيها بدون تردد من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى في أجواء صحية وآمنة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية