المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين سعدي دائما ''في الانعاش''

تواجد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم، نور الدين سعدي، دائما في حالة ''انعاش'' بمستشفى بني مسوس صبيحة هذا الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما علمت --وأج- من مصدر طبي.

وحسب نفس المصدر، فإن خبر وفاة ''سعدي'' كان مجرد إشاعة، مؤكدا بأنه لا زال متواجدا في الانعاش.

وكانت وزارة شباب والرياضة وبعض الأندية على غرار اتحاد الجزائر، شبيبة القبائل ووفاق سطيف، قد قدموا تعازيهم على صفحاتهم الرسمية على الفايسبوك.

وقد سير نور الدين سعدي (71 عاما) العارضة التقنية لعدة نوادي، لا سيما اتحاد العاصمة كما درب في الخارج نادي الأهلي الليبي (2008-2009) قبل أن تكون له تجربة قصيرة في النادي الرياضي البنزرتي في تونس (2012-2013).

وكانت آخر محطة له كمدرب في 2016 مع نادي جمعية وهران.

وقد حصد عدة ألقاب على المستوى الوطني مع شبيبة القبائل واتحاد العاصمة: كأس الجزائر (1992) وكأس السوبر الجزائري (1992) وكأس الجزائر (2001) وبطولة الجزائر (2002).

كما كان ضمن الطاقم التقني للفريق الوطني, بطل افريقيا لسنة 1990، بقيادة المرحوم عبد الحميد كرمالي.