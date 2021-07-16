بن حمزة :من المرتقب أن انطلاق موسم 2021-2022 للرابطة الأولى شهر أكتوبر

أكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة، يسين بن حمزة، أن انطلاق الموسم الكروي 2021-2022، سيكون ''خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر''.

وصرح بن حمزة على أمواج الاذاعة الوطنية: ''انطلق الموسم الحالي في شهر نوفمبر الفارط.

واضاف يقول :" فيما يخص الموسم القادم، اتصلنا بالفنيين والأطقم الطبية من أجل معرفة الفترة الخاصة براحة الأندية " .ولدينا بعض الاقتراحات ونتطلع لمباشرة الموسم قبل شهر نوفمبر، أي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر''.

وعقدت لجنة كرة القدم المحترفة ثاني اجتماع لها تحت رئاسة الدكتور يسين بن حمزة، أين تم تطرق للعديد من النقاط على غرار الوضيعة الحالية للبطولة المحترفة لكرة القدم 2020-2021، وتحضيرات موسم 2021-2022.وكأول قرار، تم توقيف بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، (فئة الرديف) في ختام الجولة ال 31 التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء.

وأضاف نفس المصدر: ''لدينا بعض الاقتراحات فيما يتعلق بكأس الجزائر وكأس الرابطة.وسيكون من الصعب برمجة كأس الجزائر في الوقت الذي نبقى فيه بقية الأقسام متوقفة. لذا علينا أيضا دراسة امكانية خوض كأس الرابطة.كما نحن مجبرين على إيجاد الحلول اللازمة فيما يخص بالأندية التي تخوض المنافسات القارية. وسنعمل من أجل إنهاء موسم 2021-2022 في شهر يوليو''.

-بطولة بــــ 18 فريقا أو مجموعتين من 9 أندية الموسم المقبل- فيما يتعلق بنظام المنافسة للموسم المقبل، أكد الدكتور أنه سيتم اقتراح فكرتين لأعضاء المكتب الفدرالي خلال الاجتماع الشهري المقبل.

وقال نفس المصدر: ''هدفنا يتمثل في وضع صيغة نظام مخففة.وبهذا سيكون اقتراح مجموعتين أين تضم كل مجموعة 9 أندية والتي سنكون في أحسن رواق باعتبار أن عدد المباريات سيتقلص إلى 16 جولة بالإضافة إلى دورة اللقب.

أما الاقتراح الثاني يتعلق ببطولة كلاسيكية بــــ 18 فريقا بخوض 34 جولة مع برنامج مكثف. وسيكون القرار الأخير للمكتب الفدرالي.فإذا اختار المكتب الفدرالي الصيغة الأولى، سيتم اقتراحها على أعضاء الجمعية العامة''.

ومن جهة أخرى، أكد يسين بن حمزة بأنه تم ارسال قائمة أولية تضم 8 أندية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) من أجل المشاركة مبدئيا في رابطة أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.

وعن الموسم الجاري، قال نفس المصدر بأن الأولوية هي الوصول إلى 35 جولة إلى غاية 31 من شهر يوليو.

وقال أيضا: ''لقد طلبنا بخوض اللقاءات المتأخرة خاصة المتعلقة بشبيبة القبائل من أجل تسوية الرزنامة.والأولوية هي الوصول إلى 35 جولة إلى غاية 31 من شهر جويلية .أن هناك مشكل تاريخ نهائي كأس الرابطة والتي نأمل برمجته قبل نهاية الشهر وتحديد أول ممثل في كأس الكونفدرالية''.

ولم يستبعد بن حمزة فكرة العودة لصيغة البطولة بـــــ 16 فريقا ابتداء من موسم 2022-2023.