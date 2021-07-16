الجيش الصحراوي يقصف 8 مواقع لقوات الاحتلال المغربي على طول جدار العار

تواصل وحدات الجيش الصحراوي استهدافها لمواقع قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العار ، حيث تعرضت ثمانية منها لهجمات أمس الخميس ، حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني الصحراوية في بيانها رقم 247.

واستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، أمس الخميس ، قوات الاحتلال في منطقتي لكصيبين وأكصيبي النخلة بقطاع حوزة ،فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على منطقتي خنكة حورية وأودي الصفا بقطاع السمارة ، وفق البيان العسكري الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وأوضح ذات البيان أن ، وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، ركزت قصفها على قطاعي المحبس والبكاري ،حيث استهدفت جنود الاحتلال بمناطق ،خنكة الشيظمية ،خنكة الميرمية وأم لكطى بقطاع المحبس ،فيما شددت مفارز أخرى قصفها على جنود الاحتلال بمنطقة تينيليك بقطاع البكاري .

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار .