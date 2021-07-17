تثمين الأراضي الصحراوية : قرابة 170 ألف هكتار مقترحة على المستثمرين الفلاحيين

تم وضع قرابة 170 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية تحت تصرف المستثمرين في مجال الفلاحة، عبر ديوان تنمية الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، حسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 54.

ويتعلق الأمر ب 24 قطعة متواجدة بكل من ولايات ورقلة وإليزي بمساحة تبلغ 51 ألف هكتار ، و 20 قطعة (عقار) متواجدة بولاية أدرار بمساحة 47.600 هكتار و43 قطعة بمساحة 71 ألف هكتار متواجدة بولاية غرداية.

وتم تحويل هذه المحفظة العقارية الى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية من أجل ضمان تسييرها وترقيتها عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز.

وتحدد المحفظة العقارية الممنوحة للديوان وموقعها على أساس الدراسات الأولية بالتشاور مع القطاعات المعنية و مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الأراضي ذات القدرة المراد استصلاحها وتوفر المورد المائي إلى جانب استبعاد مناطق التداخل مع المستعملين الآخرين، حسب القرار.

ويقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية الممنوحة له ، بتحديد المحيطات الموجهة للمشاريع الكبرى الزراعية والزراعية الصناعية ، كما يباشر الدراسات التقنية المعمقة.

إجراءات منح الامتياز خاضعة كليا للرقمنة

وفي إطار المحفظة العقارية الممنوحة للديوان، يمكن منح المساحات الموجهة للتثمين لحاملي المشاريع، جزئيا أو كليا، بناءا على قرار لجنة الخبرة والتقييم التقني .

وحسب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية نفسها، يقوم الديوان بعد تحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية وتجزئتها، بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح عبر موقعه الالكتروني للمستثمرين القادرين، مع تحديد الولاية المعنية ومساحة المحيط والفرع الاستراتيجي المراد تنميته والأهداف المرجوة والملف الواجب تقديمه وأجل التعهد وتكاليف التعهد.

من جهته، يرسل حامل المشروع ، الكترونيا، طلب الامتياز مرفقا بالملف الواجب تقديمه إلى الديوان مقابل وصل ايداع الكتروني.

ويسجل ملف الاستثمار المرسل من قبل حامل المشروع ويعرض على لجنة الخبرة والتقييم التقني، والتي يمكنها، في حالة الضرورة، طلب معلومات اضافية قبل تبليغ القرار لحامل المشروع إلكترونيا.

وفي حالة رفض الطلب، يمكن لحامل المشروع ايداع الطعن لدى الديوان الكترونيا، خلال 15 يوما التي تلي تاريخ تبليغ قرار الرفض مع تقديم معلومات أو تبريرات جديدة تدعيما لطلبه.

ويقوم حامل المشروع المقبول بزيارة ميدانية بمرافقة ممثلي الديوان، وتتوج هذه الزيارة بالتصريح بالزيارة وقبول القطعة الارضية موضوع المنح. كما يعد الديوان فورا بناءا على التصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية شهادة التأهيل للامتياز ويسلمها لحامل المشروع المقبول.

ويقوم الديوان بتنصيب المستفيد عن طريق تعليم القطعة الارضية من قبل مكتب دراسات مؤهل أو من طرف مهندس خبير عقاري والذي يتوج بإعداد محضر تنصيب .

ويوقع المستفيد بعد تنصيبه على دفتر الشروط على مستوى الديوان ويتعين عليه مباشرة الأشغال بداية من هذا التاريخ.

ويرسل الديوان ملف ترسيم الامتياز لمصالح أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز طبقا للآجال المحددة لهذا الغرض، كما يقوم بتبليغ عقد الامتياز للمستفيد الكترونيا فور استلامه، حسب نفس المصدر.