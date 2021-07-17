تتويج لاعبات نادي كوسيدار بلقب كأس الاتحادية لكرة السلة

17/07/2021 - 20:01

توجت لاعبات نادي كوسيدار بكأس الاتحادية لكرة السلة (سيدات)، اليوم السبت بتيبازة بعد فوزهن على تربية سطيف بنتيجة (78-56) لحساب اليوم الثالث والأخير للمنافسة.

وكان نادي كوسيدار قد فاز بالمباراتين الأوليين امام على التوالي نادي برج بوعريريج (64-30) وجمعية سطاوالي (66-39).

وانتهي اللقاء الافتتاحي بين جمعية سطاوالي - نادي برج بوعريريج لصالح سطاوالي بنتيجة (56 - 40).

 

النتائج:

جمعية سطاوالي - نادي برج بوعريريج 56 - 40

تربية سطيف - نادي كوسيدار 56 - 78

الترتيب:

الفرق                          ن  ل

1- نادي كوسيدار            6 3

2- تربية سطيف             5 3

3- جمعية سطاوالي         3 3

4- نادي برج بوعريريج    2 3

مباريات لعبت الخميس:

نادي كوسيدار - نادي برج بوعريريج 64-30

جمعية سطاوالي - تربية سطيف 43-88

الجمعة: نادي برج بوعريريج - تربية سطيف 31-81

نادي كوسيدار - جمعية سطاوالي 66-39  

وسوم:

كرة السلة

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