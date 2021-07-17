تتويج لاعبات نادي كوسيدار بلقب كأس الاتحادية لكرة السلة

توجت لاعبات نادي كوسيدار بكأس الاتحادية لكرة السلة (سيدات)، اليوم السبت بتيبازة بعد فوزهن على تربية سطيف بنتيجة (78-56) لحساب اليوم الثالث والأخير للمنافسة.
وكان نادي كوسيدار قد فاز بالمباراتين الأوليين امام على التوالي نادي برج بوعريريج (64-30) وجمعية سطاوالي (66-39).
وانتهي اللقاء الافتتاحي بين جمعية سطاوالي - نادي برج بوعريريج لصالح سطاوالي بنتيجة (56 - 40).
النتائج:
جمعية سطاوالي - نادي برج بوعريريج 56 - 40
تربية سطيف - نادي كوسيدار 56 - 78
الترتيب:
الفرق ن ل
1- نادي كوسيدار 6 3
2- تربية سطيف 5 3
3- جمعية سطاوالي 3 3
4- نادي برج بوعريريج 2 3
مباريات لعبت الخميس:
نادي كوسيدار - نادي برج بوعريريج 64-30
جمعية سطاوالي - تربية سطيف 43-88
الجمعة: نادي برج بوعريريج - تربية سطيف 31-81
نادي كوسيدار - جمعية سطاوالي 66-39