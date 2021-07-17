المختصون يؤكدون على ضرورة التلقيح لمواجهة فيروس كورونا

يؤكد المختصون على ضرورة التلقيح لمواجهة فيروس كورونا وعواقب التراخي في احترام البروتوكول الصحي هذا التراخي الذي تسبب في تجاوز الاصابات عتبة الالف حالة مما جعل الاطباء يدقون ناقوس الخطر .

لذا تستدعي هذه الحالة من الجميع الامتثال للإجراءات الوقائية واحترام البروتوكول الصحي .

وفي هذا الشأن يقول الدكتور بلهاق باحث في علم الفيروسات :" انه وفي ظل وجود سلالات متحورة الحل هو التلقيح الجماعي يشمل كل الفئات لان هذه السلالات المتحورة ستمس كل الفئات العمرية بما فيها الاطفال وخاصة الشباب ، لذلك هناك تدابير وقائية يجب احترامها ".

من جانبها الاطقم الطبية بالمستشفيات تؤكد بدورها على خطورة الوضعية الوبائية خاصة في ظل ظهور عديد السلالات المتحورة مما خلف ضغطا كبيرا على مستوى المستشفيات وعن ذلك يقول الدكتور عبد الحق قايدي أخصائي في الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك :" ان عدد المصابين بالكوفيد 19 يزداد يوميا اذ تجاوزنا الالف حالة رسميا بشكل يومي لذا يعمل كل عمال الصحة تحت ضغط كبير وخاصة على مستوى مصالح الانعاش التي تعاني بدورها كثيرا وهو ليس بالأمر الهين ".

كما حذر المختصون الى الاسباب الكامنة وراء ارتفاع عدد الاصابات وعلى رأسها حالات التراخي واللامبالاة التي يتسبب فيها بعض المواطنين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية