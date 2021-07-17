الجولة 32: وفاق سطيف ينفرد بصدارة الرابطة الأولى المحترفة

انفرد فريق وفاق سطيف بريادة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، بفضل التعادل الإيجابي 2-2 الذي سجله يوم السبت أمام مضيفه شبيبة الساورة في إطار الجولة 32 من المنافسة.

وكانت شبيبة الساورة السباقة في فتح باب التسجيل بفضل عبد الجليل تقي الدين سعد في الدقيقة 45، ليتمكن عبد المومن جابو من تعديل النتيجة في الدقيقة 50، لكن الفريق الضيف أضاف الإصابة الثانية بواسطة محمد عمران في الدقيقة 69، وفي الأنفاس الأخيرة من المواجهة عدل اللاعب أحمد قندوسي النتيجة لصالح الوفاق، وهو التعادل الذي سمح لأشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي من الإنفراد بريادة ترتيب الرابطة الأولى المحترفة برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه المنافس شباب بلوزداد الذي عاد منهزما من سفرية تلمسان بنتيجة 2-1، أما شبيبة الساورة فقد اكتفت بالمرتبة الثالثة برصيد 57 نقطة.

وضيع فريق شباب بلوزداد، فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الرابطة الأولى المحترفة، بسبب هزيمته أمام الوداد التلمساني، وكان "أبناء لعقيبة" السباقون في فتح باب التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق أمير سعيود، لكن ردة فعل المنافس كانت سريعة عن طريق علي أميري الذي عدل النتيجة في الدقيقة 22، ليضيف زميله لهواري طويل الإصابة الثانية في الدقيقة 84.

وضربت إتحاد العاصمة بقوة خارج قواعدها وسحقت جمعية عين مليلة بثلاثية دون رد من تسجيل كل من كوامي أوبوكو في الدقيقة 29 وزكريا نعيجي في الدقيقة 51 وياسين عليان في الدقيقة 88 وسمح هذا الفوز للإتحاد على إحتلال الصف الرابع مناصفة مع مولودية وهران برصيد 53 نقطة.

وإنتهت مباراة اولمبي الشلف ومولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1 سمحت للعميد بالتقدم بخطوة إلى الأمام في الصف الخامس برصيد 50 نقطة

من جهته، فاز نادي بارادو على ضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة 2-0، من إمضاء موالي حمزة في الدقيقة 45 وزروقي بوسيف في الدقيقة 90، ليعقد بذلك من مهمة "المكرة" التي تتخبط في المنطقة الحمراء.

بدوره أحسن إتحاد بسكرة التفاوض فوق أرضية ميدانه وأطاح بضيفه مولودية وهران بنتيجة 1-0 من تسجيل اللاعب هشام مختار في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى انهزمت شبيبة سكيكدة، متذيلة الترتيب، على ميدانها ضد سريع غليزان بنتيجة 0-2، من توقيع أيمن شاذلي في الدقيقة 41 ومحمد سوقار في الدقيقة 51 وهو الفوز الذي سمح لسريع من تحسين وضعيته في وسط الترتيب.

أما أهلي برج بوعريريج الذي يتوجه هو الآخر نحو السقوط، فانهزم ضد نجم مقرة بنتيجة 3-0 تداول على تسجيلها كل من عياش زيواش في الدقيقة 10 ومحمد بن قابلية في الدقيقة 16 ونوفل ريغي في الدقيقة 76.

وستتواصل مجريات الجولة 32 يوم الأحد، بإجراء مواجهة شباب قسنطينة وشبيبة القبائل ومباراة نصر حسين داي أمام أولمبي المدية.

النتائج:

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان 0-2

نجم مقرة - اهلي برج بوعريريج 3-0

نادي بارادو - اتحاد بلعباس 2-0

وداد تلمسان - شباب بلوزداد 2-1

جمعية عين مليلة - اتحاد العاصمة 0-3

اولمبي الشلف - مولودية الجزائر 1-1

اتحاد بسكرة - مولودية وهران 1-0

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 2-2

الأحد 18 جويلية 2021

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل (سا 17:45)

نصر حسين داي - أولمبي المدية (سا 18:00)