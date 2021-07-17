الجولة الثالثة والأخيرة"للبلاي أوف": تأشيرة الصعود لقسم الأضواء في المزاد بين مستقبل واد سلي وهلال شلغوم العيد

لا شيء تحدد بالنسبة للصعود للرابطة الأولى لكرة القدم، قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة "للبلاي أوف" التي تتضمن مباراة مستقبل واد سلي-هلال شلغوم العيد، يوم الأحد بالجزائر بداية من الساعة الخامسة مساء، والتي قد يتم التعرف على إثرها على الصاعدين الاثنين، شريطة أن لا تنتهي بضربات الترجيح، مثلما حدث في الجولتين الأوليين.

لكن في حال فوز واد سلي بضربات الترجيح أمام بطل المجموعة الشرقية للرابطة الثانية، فإن الأندية الثلاثة ستنهي الدورة بنفس العدد من النقاط، مما يفرض اللجوء لعملية القرعة التي ستحدد الترتيب النهائي، وبالتالي هوية الفريقين الصاعدين، مثلما ذكرته يوم الاربعاء الفارط لجنة تنظيم المنافسات للرابطة الوطنية لكرة القدم هواة.

مع ذلك، فإن فوز "المستقبل" أو "الهلال" خلال الوقت الرسمي للمباراة يمنح آليا تأشيرة الصعود للفائز، بينما يظفر أمل الاربعاء بالتأشيرة الثانية رغم ركونه للراحة في الجولة الأخيرة.

هذا اللقاء الأخير بين واد سلي وشلغوم العيد يعتبر نهائيا حقيقيا حيث يلعب الفريقان مباراة فاصلة من أجل تفادي عملية القرعة التي ستكون قاسية على أحد الأندية الثلاثة.

وسيسعى ممثل ولاية الشلف، المنهزم في الجولة الأولى أمام أمل الاربعاء بضربات الترجيح (0-0، 3-5)، لبذل كل ما في وسعه لرد الاعتبار وتحقيق صعود تاريخي.

فتشكيلة المدرب سعيد حموش، التي فرضت سيطرة مطلقة على مجموعتها الغربية، ستعتمد في مسعاها على تعداد مميز من بينهم تقار وحريزي وحليفي ومباركي وحلوي وآخرين.

من جهته، سيخوض "الهلال"، المنتعش بفوزه على أمل الاربعاء بضربات الترجيح 4-3 (1-1 بعد الوقت القانوني)، هذا الاختبار الأخير والحاسم بمعنويات عالية.

فالمدرب بن مسعود يدرك جيدا أهمية الرهان وهو مصمم على إهداء ممثل ولاية ميلة صعوده الأول والتاريخي لحظيرة النخبة منذ إنشائه عام 1945.

قبل هذه المباراة الفاصلة، يحتل أمل الأربعاء صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، امام كل من هلال شلغوم العيد (2 ن) ومستقبل واد سلي (1 ن).

البرنامج:

الأحد 18 جويلية 2021

هلال شلغوم العيد - مستقبل واد سلي (سا 17:00)

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1-أمل الأربعاء 3 2

2-هلال شلغوم العيد 2 1

3-مستقبل واد سلي 1 1

مباريات لعبت:

مستقبل واد سلي - امل الأربعاء 0-0 (فوز أمل الأربعاء بركلات الترجيح 5-3)

امل الأربعاء - هلال شلغوم العيد 1-1 (فوز شلغوم العيد بركلات الترجيح 4-3)

ملاحظة : يصعد أول وثاني الترتيب الى الرابطة الأولى