الإذاعة الجزائرية تنظم هذا الأحد يوما مفتوحا حول حوادث المرور

تنظم الإذاعة الجزائرية عبر كل قنواتها هذا الأحد، يوما مفتوحا حول حوادث المرور التي باتت تحصد عشرات الأرواح و مئات الجرحى، على الرغم من الحملات التحسيسية التي نظمت بغرض التنبيه بمخاطر إرهاب الطرقات.

وسجلت الجزائر في السداسي الأول من السنة الجارية، بحسب الأمين العام لوزارة النقل مراد خوخي، 10آلاف حادث مرور عبر كامل التراب الوطني و للأسف يضيف ذات المتحدث 96 بالمائة منها سببها العنصر البشري.

وعلى هامش أشغال الدورة الاستثنائية للجنة الاستشارية المتعددة القطاعت للوقاية من الإعاقة أكد مراد خوخي، بأن ظاهرة استمرار حوادث المرور تشكل "هاجسا كبيرا لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية وقد تؤدي في بعض الاحيان الى اصابة الضحايا بإعاقات تلازمهم مدى الحياة"، داعيا في ذات السياق كل الفاعلين الى "المساهمة بشكل فعال للحد من هذه الظاهرة من خلال استعمال كل الوسائل اللازمة وتنظيم يوم مفتوح للتحسيس بخطورة حوادث المرور والوقاية منها".

وزيرة التضامن: تنسيق الجهود للتحسيس بخطورة حوادث المرور

﻿ من جهتها دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو،إلى ضرورة تنسيق الجهود مع كل الفاعلين في الميدان، لاسيما المجتمع المدني، من أجل تعزيز عمليات التحسيس والتوعية من مخاطر حوادث المرور والوقاية منها، خاصة وإنها تعد المتسبب الرئيسي في الاعاقة.

وأعلنت كريكو في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية،عن مخطط استعجالي لمراجعة تنامي عدد حوادث المرور، تتولى تنفيذه مديريات النشاط الاجتماعي و التضامن على المستوى الولائي بالتنسيق مع القطاعات الرسمية.

وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال اشرافها على اشغال الدورة الاستثنائية، أن مضمون التوصيات التي ستنبثق عن هذا اللقاء يهدف إلى تكثيف المشاركة في التحسيس من مخاطر حوادث المرور وسبل الوقاية منها للتقليص من الاعاقة.

كما سيتم في ختام هذه الدورة تضيف كريكو الخروج بتوصيات تنص على ضرورة القيام بتحقيقات ميدانية عن طريق الخلايا الجوارية بخصوص الاعاقات الناجمة عن حوادث المرور وتنسيق العمل مع وسائل الاعلام لنشر الوعي الاجتماعي بمخاطر هذه الحوادث والتأثيرات السلبية وما تنجر عنها على حياة الاشخاص, لاسيما مشكل الاعاقة.

