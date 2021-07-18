الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور تدعو الى ضرورة تشديد اجراءات الحصول على رخصة السياقة

دعت الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور الى اعادة النظر في منظومة السلامة المرورية، عبر تحيين شروط الحصول على رخصة السياقة، وادراج التربية المرورية في المقررات الدراسية للأطوار التعليمية الثلاثة.

وقال موسى صالح رئيس مكتب العاصمة للجمعية لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية هذا الأحد إن الارتفاع الكبير لحوادث المرور بـ 46 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بمعدل 10 الاف حادث، يدعو الى دق ناقوس الخطر، وتكاتف كل الجهود، داعيا الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة المرورية بأكملها، واقترح رفع سن الحصول على رخصة السياقة الى سن الـ21 بالنسبة لصنف ب، و26 سنة بالنسبة للوزن الثقيل، مضيفا ان اغلب الحوادث يتسبب فيها شباب بين سني 18 و29 عاما.

وقال "ضيف الصباح" إن جمعيته سطرت برنامجا على مدار العام للتحسيس والتوعية من حوادث المرور، داعيا في الوقت ذاته الى اعادة النظر في طرق التوعية والتحسيس ايضا، مضيفا ان الطرق التحسيسية التقليدية لا تؤتي ثمارها الا نادرا كما ان الاستجابة لها غالبا ما تكون استجابة ظرفية.

واقترح رئيس مكتب العاصمة للجمعية ادراج قانون المرور ضمن المقرر الدراسي في الاطوار التعليمية الثلاثة، وتشديد اجراءات الحصول على رخصة السياقة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية.