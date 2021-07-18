سوناطراك : تدابير لبلوغ قدرة انتاج 12 مليون متر مكعب بالمركب الغازي "توات" سبتمبر المقبل

من المرتقب أن تبلغ قدرة انتاج المركب الغازي "توات" بولاية أدرار 12 مليون متر مكعب, شهر سبتمبر المقبل, و هو ما يمثل طاقة إنتاجه التصميمية, و هذا بفضل عدة تدابير مبرمجة في هذا الشأن, حسبما افاد به الاحد بيان لمجمع "سوناطراك".

و أوضح المجمع في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن الرئيس المدير العام لسوناطراك, توفيق حكار, قام اليوم بزيارة تفقدية للوحدات الإنتاجية بالجنوب الغربي, رفقة وفد من الاطارات السامية للشركة.

و اضاف البيان أن السيد حكار استهل الزيارة بتفقد المركب الغازي "توات" و استمع لعرض تقييمي، قدمه مدير المركب, سليمان بن معزو, حول انشطة هذا المركب و كذا التدابير المبرمجة لبلوغ طاقة الانتاج التصميمية المقدرة ب 12 مليون متر مكعب في اليوم شهر سبتمبر المقبل.

و بعد المركب الغازي "توات", يقول نفس المصدر, كانت الوجهة الثانية للزيارة المركب الغازي "شمال رقان" حيث قدم مديره, محمد مختاري, عرضا لنشاط و إنتاج هذا المركب الذي يبلغ 8 مليون متر مكعب في اليوم، و كذا برنامج الاستثمار المستقبلي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهذا المركب.

و كانت هذه الزيارة, حسب البيان, مناسبة للتعرف عن قرب على العمال و الاطارات المسيرة لهذه الوحدات الإنتاجية خاصة ابناء المنطقة و الاستماع لانشغالاتهم المهنية و الاجتماعية.