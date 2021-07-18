انطلاق بطولة القسم الممتاز لكرة السلة يومي 3 و4 سبتمبر

حدد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة يومي 3 و 4 سبتمبر القادمين كموعد لانطلاق بطولة القسم الممتاز, وذلك خلال اجتماعه على هامش كأس الفيدرالية النسوية التي اختتمت مساء السبت بتيبازة.

كما قرر الأعضاء تحديد يومي 17 و18 من نفس الشهر لانطلاق بطولة القسم الاول و بعدها بأسبوع انطلاق البطولة الوطنية النسوية, مع ضرورة احترام كل الاجراءات الصحية, حسب صفحة "فايسبوك" للرابطة الولائية لكرة السلة لمعسكر.

من جهة أخرى, تطرق الاعضاء الى عدة نقاط على غرار المنتخبات الوطنية و تحضيرات المنتخب الاول ذكور و اناث تحسبا للبطولة العربية التي ستقام بالأردن و مصر.

كما تحدث مكتب الاتحادية عن مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة ذكور و اناث في البطولة الافريقية المقرر إجراؤها بمصر من 4 الى 16 أغسطس.

ومن المرتقب أن يتم تنظيم في "الأيام القادمة" المجمع التقني والذي تطمح من خلاله الاتحادية الخروج بنقاط ايجابية تصب في مصلحة كرة السلة الجزائرية.