عيد الأضحى : الرئيس تبون يتلقى التهاني من نظيره التونسي و أمير دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد, مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد, شكره فيها عن وقوف الجزائر إلى جانب تونس في مواجهتها لوباء كوفيد-19 وقدم له وللشعب الجزائري تهانيه عشية عيد الأضحى المبارك, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة شكره فيها باسمه وباسم الشعب التونسي عن تضامنه ووقوف الجزائر إلى جانب الشقيقة تونس في مواجهتها لوباء كوفيد-19, مقدما تهانيه للسيد الرئيس وللشعب الجزائري عشية عيد الأضحى المبارك متمنيا له وللجزائر دوام العافية والازدهار".

وبدوره "هنأ السيد الرئيس أخاه الرئيس التونسي متمنيا له وللشعب التونسي العافية وأن يرفع الله البلاء والوباء عن الشعبين الشقيقين".

كما تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, هنأه فيها بعيد الأضحى المبارك, متمنيا له موفور الصحة والعافية وللشعب الجزائري المزيد من الهناء والازدهار, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, هنأه فيها بعيد الأضحى المبارك, متمنيا له موفور الصحة والعافية وللشعب الجزائري المزيد من الهناء والازدهار".

ومن جانبه, "هنأ السيد الرئيس سمو أمير دولة قطر, بذات المناسبة, متمنيا له وللشعب القطري الشقيق دوام العافية والهناء", يضيف بيان رئاسة الجمهورية