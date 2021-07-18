كورونا: 1099 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

سجلت 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و16 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 612 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الاحد وزارة الصحة في بيان لها.

وبذلك، يقدر إجمالي الحالات المؤكدة بـ 153.309 حالة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 105.604 شخص، فيما وصل العدد الاجمالي للوفيات الى 3.938 حالة. وحسب نفس المصدر، فإنه يتواجد حاليا 45 مريضا في العناية المركزة.

وفي الإطار ذاته، تم إحصاء 8 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة و15 ولاية أخرى سجلت بها من حالة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 25 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".